Эдегор признан лучшим игроком матча «Арсенал» – «Челси»

Капитан «Арсенала» Мартин Эдегор получил награду лучшему игроку матча против «Челси», завершившегося со счётом 5:0.

Норвежский полузащитник не отметился голами, зато оформил дубль из результативных передач в дерби – он ассистировал Каю Хаверцу и Бену Уайту на 57-й и 70-й минутах соответственно. Именно Эдегор был признан TNT Sports лучшим игроком встречи. Полузащитник «канониров» показал лучший результат по созданным голевым шансам (8) и выигранным дуэлям (8 из 11).

В активе Мартина Эдегора в общей сложности восемь забитых мячей и восемь голевых передач в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги.