«Арсенал» оформил самую крупную победу над «Челси» в истории

Лондонский «Арсенал» вечером вторника разгромил «Челси» на «Эмирейтс» в рамках АПЛ – 5:0. Если верить статистике всех очных встреч этих двух лондонских клубов, «Арсенал» ни разу с 1907 года не обыгрывал «синих» так крупно.

Напомним, что счёт на первых минутах игры открыл Леандро Троссар. В начале второго тайма Бен Уайт удвоил преимущество. Третий и четвёртый гол «канониров» забил бывший форвард «синих» Кай Хаверц. Автором пятого гола «Арсенала» снова стал Бен Уайт.

Победа позволила «Арсеналу» занять первое место таблицы с 77 очками и временно оторваться от «Ливерпуля» на три очка и от «Сити» на четыре.