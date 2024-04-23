«Арсенал» деклассировал «Челси» в лондонском дерби и сохранил за собой первую строчку в АПЛ

«Арсенал» и «Челси» сыграли в рамках чемпионата Англии по футболу. Матч 29-го тура АПЛ состоялся 23 апреля на стадионе «Эмирейтс».

До матча на пару лидировали «Арсенал» и «Ливерпуль», но всё это из-за кубковой загруженности «Манчестер Сити». «Горожане» недавно пробились в финал Кубка Англии, поэтому имеют на один сыгранный матч меньше. Но по потерянным очкам возглавляют турнирную таблицу АПЛ. Чтобы напрячь команду Гвардиолы «Арсенал» должен хоть по набранным баллам быть впереди, а для этого нужно было обыграть «Челси» в дерби Лондона.

Со своей задачей «канониры» справились с лихвой. Видимо, именно «Сити» так измотал «Челси» в полуфинале Кубка Англии, что на игру с «Арсеналом» у них просто не осталось сил. «Канониры» доминировали с первой до последней минуты, забив быстрый гол и далее только развив преимущество. Началось всё с передачи Томаса на Райса. Деклан по левому полуфлангу подключил Леандро Троссара, бельгиец влетел к углу вратарской и прошил Петровича ударом в ближний угол – 1:0.

Всё просто и легко сложилось на четвёртой минуте. Дальше игра затихла, несколько неплохих атак продемонстрировал «Челси», но спасать приходилось только Петровичу. В середине первого тайма серб парировал удар Сака с угла вратарской площади. Такой момент для Букайо придумали Эдегор (передача) и Хаверц (остроумное пропускание). Затем ещё и Хаверц завершал прострел Уайта, пробивая чётко под штангу – опять среагировал Петрович, оставивший «Челси» в игре.

Но долго так продолжаться не могло. «Арсенал» доминировал и жалил невероятно опасными атаками. На старте второго тайма из самого сердца штрафной площади Петровича расстреливал Райс – Джордже парировал ногами. Затем Хаверц наверняка бил из пределов вратарской площади, замыкая очередную гениальную передачу Мартина Эдегора и тоже не смог переиграть сербского голкипера. Но слишком долго Петрович тащил «Челси» на своём горбу. «Арсенал» всё-таки прорвало.

Сака и Эдегор разыграли угловой удар, Мартин прострелили в центр на Райса, а Деклан с помощью рикошета переиграл-таки вездесущего Петровича – 2:0. Через пять минут прилетел ещё один шикарный пас Эдегора. Мартин одной передачей из глубины организовал для Хаверца выход на ворота. Кай оторвался от Кукурельи и мощнейшим ударом вогнал мяч под перекладину – 3:0.

Не прошло и десяти минут, как немец уже отмечал дубль. Букайо Сака справа вошёл в штрафную площадь, финтами раскачал многострадального Кукурелью и отдал поперёк на Хаверца. Кай переложил под левую, обманув Дисаси, и пробил в штангу, от которой мяч оказался в сетке – 4:0. Не стал от немца отставать и Уайт – тоже вскоре дубль оформил. Сака опять качнул Кукурелью и отдал на Эдегора, Мартин выдержал паузу и шикарной передачей подключил Бена, ворвавшегося из-за спин защитников. После удара Уайта мяч вонзился под штангу – 5:0.

Жесточайшее унижение случилось в лондонском дерби. Так уверенно «Арсенал» не побеждал с начала марта, когда 6:0 получил «Шеффилд». «Пятёрочка» в матче с «Челси» позволила «канонирам» сохранить первую строчку хотя бы на неделю.