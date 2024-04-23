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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Два игрока АПЛ были арестованы после поступления информации об изнасиловании

23 Апреля 2024 • 23:39 Комментировать

Два футболиста клубов Английской премьер-лиги были арестованы после поступления в полицию информации об изнасиловании. Об этом рассказывают британские СМИ, в частности Daily Mail и The Sun.

Имена футболистов не раскрываются. Известно лишь, что им обоим по 19 лет, и они являются игроками одного и того же клуба.

Оба игрока были допрошены полицейскими, после чего отпущены под залог. Расследование будет продолжаться.

Отмечается, что одного из футболистов подозревают в нападении, а также пособничестве и подстрекательстве к изнасилованию. Второму футболисту предъявлены обвинения в изнасиловании.

Также стоит сказать, что полицейские с одним из футболистов общалась прямо на стадионе, где он и был задержан.

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