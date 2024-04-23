Хаверц – первый автор дубля в ворота «Челси» в Премьер-лиге среди экс-игроков команды

Футболист «Арсенала» Кай Хаверц отметился уникальным достижением.

Немецкий игрок дважды огорчил «Челси» в сегодняшнем дерби, поразив ворона 57-й и 65-й минутах. Как информирует Opta, Хаверц стал первым в истории экс-футболистом «Челси», оформившим дубль в матче Премьер-лиги против «синих».

Напомним, Кай Хаверц представлял цвета «Челси» с 2020 по 2023 год, после чего был продан «Арсеналу» за 75 млн евро.

В нынешнем розыгрыше Премьер-лиги на счету Хаверца уже 11 забитых мячей и пять результативных передач. В составе «Челси» футболист ни разу не поражал ворота соперников более восьми раз в рамках одного розыгрыша АПЛ.