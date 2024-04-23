«Арсенал» не забивал пять голов в ворота «Челси» с 2011 года

Вечером вторника «Арсенал» громит лондонский «Челси» в матче АПЛ – 5:0. Одним голом отличился Леандро Троссар, дублями – Кай Хаверц и Бен Уайт.

Что любопытно, «Арсенал» не мог забить пять голов в одном матче в ворота «Челси» с 2011 года. Тогда «канониры» в гостях в рамках Премьер-лиги уверенно обыграли «синих» со счётом 5:3. За «Арсенал» тогда забивали Робин ван Перси (хет-трик), Тео Уолкотт и Андре Сантос. Голами в составе «синих» отметились легенды клуба в лице Фрэнка Лэмпарда, Джонна Терри, а также Хуан Мата.

Матч «Арсенала» и «Челси» продолжается. Текстовую трансляцию разгромного поединка проводит наш портал.