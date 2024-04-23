«Челси» установил антирекорд по пропущенным голам в Премьер-лиге

Лондонский «Челси» близок к сокрушительному поражению в дерби с «Арсеналом».

К 70-й минуте «канониры» забили в ворота «синих» пять безответных мяча. Примечательно, что на счету «Челси» уже 57 пропущенных мячей в чемпионате – худший для команды показатель за всю историю выступления в Премьер-лиге. Впереди ещё шесть туров.

Текстовая онлайн-трансляция матча «Арсенал» – «Челси» доступна на сайте LiveResult.

На данный момент коллектив Маурисио Почеттино занимает девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги с 47 набранными очками и разницей голов 61:57. В следующем туре «синие» сыграют на выезде против «Астон Виллы».