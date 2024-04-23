Защитник «Арсенала» Уайт оформил дубль в ворота «Челси»

Правый защитник лондонского «Арсенала» Бен Уайт умудрился оформить дубль в одном матче АПЛ. Случилось это в проходящей вечером вторника игре против соседей из «Челси».

Уайт на 70-й минуте послал мяч в левый верхний угол ворот Петровича по траектории, очень сложной для Джордже Петровича. В итоге серб не смог парировать удар. Ранее на 52-й минуте матча Уайт оформил второй гол «Арсенала» в этом матче.

Напомним, что помимо Уайта в игре отличались Леандро Троссар и Кай Хаверц (дважды).

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