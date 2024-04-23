Хаверц оформил дубль в ворота «Челси» за восемь минут

Лондонский «Арсенал» ещё сильнее упрочил своё преимущество в игре против «Челси». Лондонское дерби проходит в рамках АПЛ в этот вторник, 24 апрел.

Четвёртый мяч «канониров» в ворота «синих» забил Кай Хаверц. Этот мяч стал для Кая вторым в этой игре, ранее лишь восемь минут немец забил свой первый гол в ворота бывшей команды, с которой он брал Лигу чемпионов. В первом тайме «Арсенал» вперёд вывел Леандро Троссар, а в начале второго преимущество удвоил защитник Бен Уайт.

Следить за ходом встречи в рамках текстовой трансляции можно на нашем портале. «Арсенал» убедительно громит «Челси» - 4:0.