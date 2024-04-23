«Арсенал» не проигрывает к перерыву в 15 матчах лиги подряд – такого не было со времён Венгера

«Арсенал» продлил беспроигрышную серию в первых таймах матчей Премьер-лиги.

Команда Микеля Артеты повела в дерби с «Челси» на четвёртой минуте, сохранив преимущество до свистка на перерыв. Как информирует Squawka, «канониры» не уступают в счёте на момент завершения первого тайма уже в 15 встречах АПЛ кряду – рекордная серия с 2017 года, когда лондонцы, ещё возглавляемые Арсеном Венгером, не проигрывали к перерыву в 30 случаях подряд.

В начале второго тайма «Арсенал» быстро довёл счёт до крупного. На сайте LiveResult можно следить за ходом заключительной части встречи в формате текстовой онлайн-трансляции.