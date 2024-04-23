Хаверц отпраздновал гол в ворота «Челси»

Лондонский «Арсенал» довёл преимущество в матче с «Челси» в АПЛ до разгромного счёта – 3:0. На 57-й минуте отличился немецкий форвард «канониров» Кай Хаверц, вышедший один на один с Джордже Петровичем.

Хаверц отпраздновал свой гол в ворота бывшей команды. Напомним, что летом 2023 года Кай перебрался из «Челси» в «Арсенал». В составе «Челси» Хаверц стал обладателем Кубка Лиги чемпионов УЕФА в 2021 году.

Текстовую трансляцию игры «Арсенал» - «Челси» проводит наш портал. «Пушкари» разгромно ведут – 3:0. Ранее голами отметились Леандро Троссар в первом тайме и Бен Уайт в начале тайма второго.