«Арсенал» установил рекорд противостояний с «Челси» по ударам в первом тайме

«Арсенал» впечатляюще провёл первый тайм домашнего матча против «Челси».

«Канониры» вышли вперёд уже на четвёртой минуте дерби – ворота поразил Леандро Троссар. Минимальный счёт сохранился на табло до перерыва, однако хозяева поля нанесли в общей сложности 13 ударов за весь первый тайм – личный рекорд «Арсенала» в поединках с «Челси» в рамках Премьер-лиги за всё время сбора данных (с сезона-2003/04), отмечает Opta.

Вторая половина также началась для команды Микеля Артеты успешно: на 52-й минуте Бен Уайт удвоил преимущество, а вскоре свою бывшую команду огорчил Кай Хаверц.

Следить за дальнейшими событиями матча можно на сайте LiveResult, где представлена текстовая трансляция.