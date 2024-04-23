Уайт удвоил преимущество «Арсенала» в лондонском дерби

Защитник лондонского «Арсенала» Бен Уайт удвоил преимущество «канониров» в матче против «Челси». Игра проходит текущим вечером вторника на арене «Эмирейтс» в рамках АПЛ.

Уайт в чужой штрафной площадке подкараулил отскок от Коннора Галлахера и расстрелял нижний левый угол ворот Джордже Петровича с расстояния в несколько метров.

Напомним, что в первом тайме «Арсеналу» оторваться от соперника позволил гол Леандро Троссара – бельгиец отличился на четвёртой минуте встречи.

Следить за текстовой трансляцией поединка «Арсенала» и «Челси» можно у нас на портале. «Канониры» уверенно ведут – 2:0.