Троссар впервые в карьере забил 10 голов за сезон в Премьер-лиге

Вингер «Арсенала» Леандро Троссар впервые преодолел отметку в десять забитых мячей за сезон в Английской премьер-лиге.

Бельгиец открыл счёт в сегодняшнем матче против «Челси», поразив ворота уже на четвёртой минуте. Этот гол стал для 29-летнего футболиста десятым в текущем розыгрыше АПЛ – ранее он никогда не добирался до двузначного показателя забитых мячей в высшем английском дивизиона. Для достижения отметки в десять голов игроку потребовалось провести 30 поединков.

До перехода в «Арсенал» Леандро Троссар провёл три с половиной сезона в «Брайтоне». Прежним рекорд результативности вингера в АПЛ был установлен в сезоне-2021/22 – восемь голов.