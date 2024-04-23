«Арсенал» обыгрывает «Челси» по итогу первого тайма

В лондонском дерби «Арсенал» после первого тайма обыгрывает «Челси». Единственный гол за 45 с лишним минут на «Эмирейтс» был забит на четвёртой минуте поединка нападающим «канониров» Леандро Троссаром. Сделал это бельгиец, расстреляв с острого левого угла ворота Джордже Петровича, а именно ближний угол «рамки» серба.

В последствии игроки как доминирующего в начале «Арсенала», так и «Челси» имели по несколько моментов, чтобы забить. Опаснее действовали «канониры» - на «ленточке» выручал Петрович.

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