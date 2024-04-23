Почеттино прокомментировал первый выход Гилкриста в старте в матче Премьер-лиги

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о решении выпустить с первых минут Альфи Гилкриста.

20-летний футболист вышел в основе «синих» в проходящем сейчас дерби с «Арсеналом». Для английского защитника это дебютный выход в стартовом составе в матче Премьер-лиги. Ранее ему довелось принять участие в восьми поединках «Челси» в чемпионате, но во всех случаях он появлялся на поле на замену.

«У него уже есть игровой опыт, он пользуется поддержкой товарищей по команде и тренерского штаба. Его задача – воспринимать происходящее как нечто естественное, просто стараться играть так, как он умеет», – приводит пресс-служба «Челси» слова из предматчевого интервью Почеттино.

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