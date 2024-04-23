«Челси» не пропустил лишь в одном матче за почти три месяца

Вечером вторника лондонский «Челси» гостит на «Эмирейтс» у «Арсенала». «Синие» пропустили быстрый гол – на четвёртой минуте его оформил нападающий «канониров» Леандро Троссар.

Как говорит статистика, за почти три месяца (с 26 января) игроки «Челси» провели 16 матчей (включая сегодняшний). И только лишь в одном из них в ворота «Челси» не было забито гола. Случилось это совсем недавно, в текущем апреле, когда лондонский клуб принимал дома «Эвертон» и разгромил «ирисок» со счётом 6:0.

Текстовую трансляцию битвы «Арсенала» и «Челси» проводит наш портал. К середине подходит первая половина знаменитого дерби Лондона.