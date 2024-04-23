Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» не пропустил лишь в одном матче за почти три месяца

23 Апреля 2024 • 22:19 Комментировать
Арсенал
5:0
Челси
1 1.48 X 5.00 2 6.30
2-й тайм

Вечером вторника лондонский «Челси» гостит на «Эмирейтс» у «Арсенала». «Синие» пропустили быстрый гол – на четвёртой минуте его оформил нападающий «канониров» Леандро Троссар.

Как говорит статистика, за почти три месяца (с 26 января) игроки «Челси» провели 16 матчей (включая сегодняшний). И только лишь в одном из них в ворота «Челси» не было забито гола. Случилось это совсем недавно, в текущем апреле, когда лондонский клуб принимал дома «Эвертон» и разгромил «ирисок» со счётом 6:0.

Текстовую трансляцию битвы «Арсенала» и «Челси» проводит наш портал. К середине подходит первая половина знаменитого дерби Лондона.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Челси

Новости по матчу

Сегодня, 23 Апреля
23:19
Хаверц отпраздновал гол в ворота «Челси»
23:16
«Арсенал» установил рекорд противостояний с «Челси» по ударам в первом тайме
22:58
Троссар впервые в карьере забил 10 голов за сезон в Премьер-лиге
22:50
«Арсенал» обыгрывает «Челси» по итогу первого тайма
22:25
Почеттино прокомментировал первый выход Гилкриста в старте в матче Премьер-лиги
22:19
«Челси» не пропустил лишь в одном матче за почти три месяца
22:09
«Арсенал» забил «Челси» уже на четвёртой минуте
22:08
Артета: «Между Салиба и Габриэлем невероятная химия»
22:06
«Челси» приблизился к очередному рекорду Премьер-лиги по молодости состава
22:02
Почеттино: «После разочарования в Кубке Англии нам нужно двигаться дальше»
21:30
«Арсенал» - «Челси»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0
21:02
«Арсенал» и «Челси» объявили составы на дерби
20:47
Джо Коул дал совет Палмеру
17:28
Скауты «Челси» посетили миланское дерби — на прицеле Меньян и Лаутаро Мартинес
15:40
Бернарду Силва мечтает о трансфере в топ-клуб Ла Лиги
15:27
Влахович прокомментировал слухи о «Челси» и «ПСЖ»
15:21
«Челси» не собирается продавать Колвилла летом
14:58
«Челси» нацелился на центрального защитника «РБ Лейпцига»
14:55
Прогноз и ставка от Александра Неценко на матч Арсенал – Челси АПЛ – 23 апреля 2024
13:50
Рюдигер: «Надеюсь, «Челси» даст Почеттино время»
13:20
Актуальная ставка и прогноз на матч Арсенал — Челси чемпионата Англии — 23 апреля 2024
12:29
«Арсенал» должен уверенно обыгрывать «Челси»: прогноз суперкомпьютера Opta 1
05:38
Артета признался, что советовался с Почеттино, когда уходил из «Манчестер Сити» в «Арсенал»
04:57
Джо Коул: «Почеттино должен решить проблему «Челси» с травмами»
04:46
«Челси» поспорит за трансферную цель «Манчестер Юнайтед» 1
03:19
Почеттино: «Игроки должны доказать, что мы – «Челси», а не ФК «Коул Палмер»
02:02
Арсенал - Челси: где смотреть прямую трансляцию онлайн
01:35
Артета – о летнем трансферном окне: «У нас есть несколько идей»
01:27
Почеттино объяснил, почему нет смысла сравнивать Райса и Энцо Фернандеса
00:52
Почеттино ответил на вопрос о будущем Лукаку
00:45
Почеттино: «В следующем сезоне Энцо Фернандес будет играть гораздо лучше»
22 Апреля
21:52
Прогноз на точный счёт матча Арсенал — Челси АПЛ — 23 апреля 2024
19:19
Тьяго Силва летом покинет «Челси»
18:35
Терри вспомнил, как числил туалеты в «Челси»
18:25
Актуальный прогноз и ставка на Арсенал — Челси АПЛ — 23 апреля 2024
17:21
Артета: «Челси» должен занимать более высокое место в АПЛ»
16:57
Артета объяснил, почему победа над «Вулверхэмптоном» была особенно важной
16:52
Артета: «Игроки выглядят хорошо – победа даёт большой заряд энергии»
16:47
Артета высказался о чемпионской гонке в АПЛ
16:42
Артета: Даже без Палмера «Челси» великолепен
16:37
Артета: «Почеттино наверняка приведёт «Челси» туда, куда им нужно»
15:53
Почеттино позитивно настроен после поражения от «Манчестер Сити»
15:41
Почеттино призвал не сравнивать Джексона с Дрогба
15:36
Почеттино поздравил Терри
15:31
Почеттино: «Мы можем обыграть «Арсенал» и без Палмера» 1
15:28
Почеттино поддержал Джексона, который подвергся расизму за игру против «Манчестер Сити»
15:22
Почеттино уверен: «Челси» будет на уровне «Арсенала» 1
15:09
Почеттино высказался о будущем Тьяго Силвы
15:05
Почеттино рассказал о травме двух крайних защитников
15:04
Почеттино: «Сегодня я не верю в то, что Палмер сможет сыграть с «Арсеналом»
15:00
Почеттино: «У меня нет сомнений, что Джексон в следующем сезоне станет лучше»
14:54
Палмер пропустил последнюю тренировку «Челси» из-за болезни
13:42
Тьяго Силва может вернуться в свой бывший клуб
10:21
«Челси» решит будущее Почеттино по окончании сезона
21 Апреля
16:27
Будущее Тьяго Силвы в «Челси» пока под вопросом
20 Апреля
22:59
«Челси» определился с главным кандидатом на замену Почеттино
22:29
Почеттино высказался о шансах «Челси» на попадание в еврокубки
02:41
Палмер возглавил рейтинг лучших новичков клубов Премьер-лиги, Райс – третий
19 Апреля
23:07
Почеттино: «Честно говоря, Палмер намного лучше, чем мы думали»
12:05
Два клуба АПЛ поспорят за Галлахера
16 Апреля
15:01
Палмер — первый игрок «Челси» после Азара, забивший более 20 голов в сезоне
11:30
Палмер прокомментировал свой покер против «Эвертона»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
АРСЕНАЛ ЧЕЛСИ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Президент «Реала» обратился к Лунину после прохода «Манчестер Сити» Клопп может возглавить топ-клуб – известно название «Реал» принял решение по Лунину после матча с «Манчестер Сити» Анчелотти отреагировал на претензии «Барселоны» по судейству Нападающий «Реала» Родриго назвал клуб, где хочет играть до конца карьеры Федун - о возвращении Карпина в «Спартак»: «После 1:5 не думаю, мы всё видели» Хаби Алонсо выбрал один клуб, в который может перейти «Ливерпуль» согласовал первый трансфер без Клоппа Модрич высказался после победы над «Барселоной» Гендиректор «Байера» Карро: «Я ошибся, когда сказал, что Вирц стоит 150 миллионов евро»
Модрич смазал пенальти, но Лунин дважды вытащил: «Реал» превозмог «Манчестер Сити» и шагнул в полуфинал Лиги чемпионов Мбаппе уже вовсю хлещет «Барселону»: «ПСЖ» уделал усечённую команду Хави и прорвался в полуфинал Лиги чемпионов «Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Манчестер Сити» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Барселона» дважды вела в счёте, но Лукас Васкес придумал для «Реала» победу в класико Без Абаскаля всё иначе: «Спартак» в гостях легко разгромил «Ростов» Мерсон: «Манчестер Сити» опозорил «Реал» «Зенит» не сумел додавить «Спартак» в дебютном матче Слишковича, но прошёл в финал Пути РПЛ Кубка России Бернарду Силва оправдался за пенальти с «Реалом»: гол португальца вывел «Манчестер Сити» в финал Кубка Англии Роналду выбил у «Ювентуса» деньги через суд
Спортивные новости
«Нефтяник» снова победил АКМ и стал обладателем Кубка Петрова Бывший главный тренер «Локомотива» рассказал, чего не хватает ярославцам в финале Кубка Гагарина Быков оценил выступление «Металлурга» в плей-офф КХЛ Бывший главный тренер сборной России не верит, что «Локомотив» вернется в финальную серию Кубка Гагарина Канарейкин заявил, что финал Кубка Гагарина разгорелся Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
74 мин
Арсенал Арсенал
Челси Челси
5
0
1.55 4.20 5.40
Видео
24.04.24 в 21:45
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Борнмут Борнмут
2.46 3.60 2.60
Видео
24.04.24 в 22:00
Эвертон Эвертон
Ливерпуль Ливерпуль
5.80 4.60 1.46
Видео
24.04.24 в 22:00
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Ньюкасл Ньюкасл
3.35 3.85 1.95
Видео
24.04.24 в 22:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
1.34 5.40 7.20
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 23 Апреля
23:25 · Англия. Премьер-лига
Хаверц оформил дубль в ворота «Челси» за восемь минут
23:23 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» не проигрывает к перерыву в 15 матчах лиги подряд – такого не было со времён Венгера
23:19 · Англия. Премьер-лига
Хаверц отпраздновал гол в ворота «Челси»
23:16 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» установил рекорд противостояний с «Челси» по ударам в первом тайме
23:12 · Англия. Премьер-лига
Уайт удвоил преимущество «Арсенала» в лондонском дерби
22:58 · Англия. Премьер-лига
Троссар впервые в карьере забил 10 голов за сезон в Премьер-лиге
22:50 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» обыгрывает «Челси» по итогу первого тайма
22:49 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, во сколько «Ливерпулю» обойдётся назначение Слота
22:39 · Англия. Премьер-лига
Мопе потроллил Антони в соцсетях
22:33 · Англия. Премьер-лига
Хулиан Альварес: «Трудно смириться с вылетом из Лиги чемпионов»
22:25 · Англия. Премьер-лига
Почеттино прокомментировал первый выход Гилкриста в старте в матче Премьер-лиги
22:19 · Англия. Премьер-лига
«Челси» не пропустил лишь в одном матче за почти три месяца
22:09 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» забил «Челси» уже на четвёртой минуте
22:08 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Между Салиба и Габриэлем невероятная химия»
22:06 · Англия. Премьер-лига
«Челси» приблизился к очередному рекорду Премьер-лиги по молодости состава
Все новости
Рекомендуем