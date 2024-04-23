«Арсенал» забил «Челси» уже на четвёртой минуте

Во вторничном лондонском дерби «Арсенала» и «Челси» бодрое начало. Леандро Троссар, нападающий «канониров» открыл счёт на четвёртой минуте поединка.

«Арсенал» задумал быструю и массированную атаку, Райс отдал зрячую передачу на Троссара на левый фланг, а бельгиец из пределов штрафной площади не оплошал и пробил в ближний угол Джордже Петровича – 1:0. Явная недоработка со стороны правого защитника «Челси» Алфи Гилкриста.

Следить за текстовой трансляцией поединка «Арсенала» и «Челси» можно на нашем портале. Едва стартовал первый тайм, а «канониры» уже повели.