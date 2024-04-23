Артета: «Между Салиба и Габриэлем невероятная химия»

Наставник «Арсенала» Микель Артета дал комментарий перед дерби против «Челси».

«Нам нельзя быть самоуспокоенными. Мы знаем, что нам нужно проявить себя по-настоящему хорошо, чтобы обыграть эту команду и продолжать борьбу за титул.

Салиба и Габриэль в обороне? Это огромный плюс. Между ними невероятная химия, и они правильно дополняют друг друга. Они продолжают расти, и нам повезло, что они у нас есть. У них всегда правильный уровень организации. В этом сезоне команда действительно сильна в обороне, и нам нужно продолжать действовать так сегодня», - сказал Артета TNT Sports.

Следить за матчем «Арсенал» - «Челси» можно в текстовой трансляции.