«Челси» приблизился к очередному рекорду Премьер-лиги по молодости состава

Средний возраст стартового состава «Челси» в очередной раз оказался ниже отметки в 24 года.

Рулевой «синих» Маурисио Почеттино уже в седьмой раз по ходу текущего розыгрыша Премьер-лиги избрал основу средним возрастом моложе 24 лет. По данным Opta, только одна команда в истории – «Лидс» образца сезона-1999/2000 – делала это чаще по ходу одной кампании в АПЛ (десять раз).

Встреча «Арсенал» – «Челси» стартовала в 22:00 по московскому времени. Следить за её ходом можно на сайте LiveResult, где проходит текстовая онлайн-трансляция.

В настоящий момент «Челси» занимает восьмую строчку, однако в случае победы в сегодняшнем дерби окажется на шестой позиции.