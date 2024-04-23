Почеттино: «После разочарования в Кубке Англии нам нужно двигаться дальше»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино дал интервью перед началом матча против «Арсенала».

«Мы разочарованы после поражения в полуфинале Кубка Англии, но в футболе разочарование может мешать вам двигаться вперёд. Нам нужно двигаться дальше.

Отсутствие Палмера? Это сложно. Не всегда легко заменить игрока, который хорошо играет. Но да, вчера я говорил, что мы должны уметь играть, когда кого-то нет в составе. Такое может случиться», - сказал Почеттино TNT Sports.

Следить за матчем «Арсенал» - «Челси» можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.