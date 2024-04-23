Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Далот: «Манчестер Юнайтед» – один из крупнейших клубов мира, провести здесь 150 матчей – большая честь»

23 Апреля 2024 • 21:56 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Шеффилд Юнайтед
1 1.30 X 6.00 2 8.00
Через 23 ч. 16 мин.

Правый защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот высказался о достижении отметки в 150 матчей за команду.

150-м для португальца стал недавний поединок полуфинала Кубка Англии против «Ковентри», в котором «красные дьяволы» одержали победу в серии послематчевых пенальти.

«Для меня огромная честь достичь такой отметки, выступая за один из крупнейших клубов мира. Приятно, что мой упорный труд вознаграждается, сейчас я чувствую себя важным игроком команды.

Я продолжу на 100% посвящать себя футболу и «Манчестер Юнайтед», чтобы провести как можно больше матчей и выиграть здесь как можно больше трофеев», – приводит пресс-служба манкунианцев слова 25-летнего футболиста.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Диогу Далот

Новости по матчу

Сегодня, 23 Апреля
21:56
Далот: «Манчестер Юнайтед» – один из крупнейших клубов мира, провести здесь 150 матчей – большая честь»
21:37
Актуальный прогноз и ставка на Манчестер Юнайтед — Шеффилд Юнайтед АПЛ — 24 апреля 2024
21:27
Прогноз на точный счёт матча Манчестер Юнайтед — Шеффилд Юнайтед чемпионата Англии — 24 апреля 2024
18:59
Тен Хаг назвал две позиции, которые хотел бы усилить
17:25
Антони объяснил своё провокационное празднование победы «Манчестер Юнайтед»
16:19
Далот вспомнил интересую историю с участием Роналду
15:22
«Это неуважение»: Тен Хаг оценил заявление «Ноттингем Форест»
15:06
Тен Хаг высказался о кадровой ситуации в «Манчестер Юнайтед»
14:51
Тен Хаг объяснил провокационное празднование Антони
14:41
Тен Хаг назвал цель «Манчестер Юнайтед»
14:37
Тен Хаг ответил, стыдно ли ему за игру с «Ковентри»
12:42
Снейдер – о поступке Антони: «Надеюсь, «Манчестер Юнайтед» проиграет в финале 0:5» 2
22 Апреля
22:28
В «Манчестер Юнайтед» одобряют вариант с назначением Тухеля
21:36
«Манчестер Юнайтед» - «Шеффилд Юнайтед»: прогноз и ставки БК Pinnacle
17:15
Тен Хаг находится в безопасности
10:32
«Манчестер Юнайтед» продолжает сомневаться в тен Хаге
20 Апреля
23:10
Названо условие, при котором тен Хаг покинет «Манчестер Юнайтед»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Президент «Реала» обратился к Лунину после прохода «Манчестер Сити» Клопп может возглавить топ-клуб – известно название «Реал» принял решение по Лунину после матча с «Манчестер Сити» Анчелотти отреагировал на претензии «Барселоны» по судейству Нападающий «Реала» Родриго назвал клуб, где хочет играть до конца карьеры Федун - о возвращении Карпина в «Спартак»: «После 1:5 не думаю, мы всё видели» Хаби Алонсо выбрал один клуб, в который может перейти «Ливерпуль» согласовал первый трансфер без Клоппа Модрич высказался после победы над «Барселоной» Гендиректор «Байера» Карро: «Я ошибся, когда сказал, что Вирц стоит 150 миллионов евро»
Модрич смазал пенальти, но Лунин дважды вытащил: «Реал» превозмог «Манчестер Сити» и шагнул в полуфинал Лиги чемпионов Мбаппе уже вовсю хлещет «Барселону»: «ПСЖ» уделал усечённую команду Хави и прорвался в полуфинал Лиги чемпионов «Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Манчестер Сити» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Барселона» дважды вела в счёте, но Лукас Васкес придумал для «Реала» победу в класико Без Абаскаля всё иначе: «Спартак» в гостях легко разгромил «Ростов» Мерсон: «Манчестер Сити» опозорил «Реал» «Зенит» не сумел додавить «Спартак» в дебютном матче Слишковича, но прошёл в финал Пути РПЛ Кубка России Бернарду Силва оправдался за пенальти с «Реалом»: гол португальца вывел «Манчестер Сити» в финал Кубка Англии Роналду выбил у «Ювентуса» деньги через суд
Спортивные новости
«Нефтяник» снова победил АКМ и стал обладателем Кубка Петрова Бывший главный тренер «Локомотива» рассказал, чего не хватает ярославцам в финале Кубка Гагарина Быков оценил выступление «Металлурга» в плей-офф КХЛ Бывший главный тренер сборной России не верит, что «Локомотив» вернется в финальную серию Кубка Гагарина Канарейкин заявил, что финал Кубка Гагарина разгорелся Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
43 мин
Арсенал Арсенал
Челси Челси
1
0
1.55 4.20 5.40
Видео
24.04.24 в 21:45
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Борнмут Борнмут
2.46 3.60 2.60
Видео
24.04.24 в 22:00
Эвертон Эвертон
Ливерпуль Ливерпуль
5.80 4.60 1.46
Видео
24.04.24 в 22:00
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Ньюкасл Ньюкасл
3.35 3.85 1.95
Видео
24.04.24 в 22:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
1.34 5.40 7.20
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 23 Апреля
22:39 · Англия. Премьер-лига
Мопе потроллил Антони в соцсетях
22:33 · Англия. Премьер-лига
Хулиан Альварес: «Трудно смириться с вылетом из Лиги чемпионов»
22:25 · Англия. Премьер-лига
Почеттино прокомментировал первый выход Гилкриста в старте в матче Премьер-лиги
22:19 · Англия. Премьер-лига
«Челси» не пропустил лишь в одном матче за почти три месяца
22:09 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» забил «Челси» уже на четвёртой минуте
22:08 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Между Салиба и Габриэлем невероятная химия»
22:06 · Англия. Премьер-лига
«Челси» приблизился к очередному рекорду Премьер-лиги по молодости состава
22:02 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «После разочарования в Кубке Англии нам нужно двигаться дальше»
21:56 · Англия. Премьер-лига
Далот: «Манчестер Юнайтед» – один из крупнейших клубов мира, провести здесь 150 матчей – большая честь»
21:54 · Англия. Премьер-лига
Торрес может сменить «Барселону» на клуб АПЛ
21:30 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» - «Челси»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
21:02 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» и «Челси» объявили составы на дерби
20:47 · Англия. Премьер-лига
Джо Коул дал совет Палмеру
20:44 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» сделал предложение Лопетеги слухи
20:34 · Англия. Премьер-лига
Будущее Гимараэса определится после Кубка Америки – бразилец интересен многим грандам
Все новости
Рекомендуем