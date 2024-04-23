Далот: «Манчестер Юнайтед» – один из крупнейших клубов мира, провести здесь 150 матчей – большая честь»

Правый защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот высказался о достижении отметки в 150 матчей за команду.

150-м для португальца стал недавний поединок полуфинала Кубка Англии против «Ковентри», в котором «красные дьяволы» одержали победу в серии послематчевых пенальти.

«Для меня огромная честь достичь такой отметки, выступая за один из крупнейших клубов мира. Приятно, что мой упорный труд вознаграждается, сейчас я чувствую себя важным игроком команды.

Я продолжу на 100% посвящать себя футболу и «Манчестер Юнайтед», чтобы провести как можно больше матчей и выиграть здесь как можно больше трофеев», – приводит пресс-служба манкунианцев слова 25-летнего футболиста.