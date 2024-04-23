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Торрес может сменить «Барселону» на клуб АПЛ

23 Апреля 2024 • 21:54 Комментировать

Нападающий Ферран Торрес, вероятно, сменит «Барселону» на другой клуб в летнее трансферное окно. Как стало известно порталу TodoFichajes, с агентом 24-летнего футболиста связалась «Астон Вилла». Бирмингемцы, борющиеся за место в Лиге чемпионов на следующий сезон, хотят собрать конкурентоспособный состав.

В «Астон Вилле» понимают, что стоимость трансфера Торреса ближайшим летом не превысит 30 миллионов евро.

В сезоне 2023/2024 Ферран Торрес провёл в различных соревнованиях 37 официальных матчей, в которых записал на свой счёт 11 голов и четыре результативных паса на партнёров.

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