Торрес может сменить «Барселону» на клуб АПЛ

Нападающий Ферран Торрес, вероятно, сменит «Барселону» на другой клуб в летнее трансферное окно. Как стало известно порталу TodoFichajes, с агентом 24-летнего футболиста связалась «Астон Вилла». Бирмингемцы, борющиеся за место в Лиге чемпионов на следующий сезон, хотят собрать конкурентоспособный состав.

В «Астон Вилле» понимают, что стоимость трансфера Торреса ближайшим летом не превысит 30 миллионов евро.

В сезоне 2023/2024 Ферран Торрес провёл в различных соревнованиях 37 официальных матчей, в которых записал на свой счёт 11 голов и четыре результативных паса на партнёров.