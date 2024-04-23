«Арсенал» и «Челси» объявили составы на дерби

Во вторник вечером в Английской премьер-лиге пройдёт дерби – «Арсенал» будет принимать «Челси».

Тренер «Арсенала» Микель Артета выбрал такой стартовый состав: Райя, Уайт, Салиба, Габриэль, Томиясу, Райс, Парти, Эдегор, Сака, Хаверц, Троссар.

Рулевой «Челси» Маурисио Почеттино, в свою очередь, сделал выбор в пользу следующих футболистов: Петрович, Гилкрист, Дисаси, Бадьяшиль, Кукурелья, Кайседо, Энцо Фернандес, Галлахер, Мадуэке, Мудрик, Джексон.

Матч «Арсенал» - «Челси» стартует в 22:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле «Эмирейтс» можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент «Арсенал» занимает в турнирной таблице Премьер-лиги первое место, а «Челси» - девятое.