Джо Коул дал совет Палмеру

Бывший футболист «Челси» Джо Коул дал совет атакующему полузащитнику команды Коулу Палмеру. Коул советует Палмеру надолго остаться в клубе и стать его лицом.

«Я думаю, у Палмера есть качества. На его места я бы захотел стать лицом возрождения футбольного клуба «Челси» на глобальном уровне», - сказал Коул порталу Goal.

Коул Палмер перебрался в «Челси» в прошлом году из «Манчестер Сити». С тех пор футболист провёл 39 официальных матчей, в которых записал на свой счёт 23 гола и 13 результативных передач на партнёров.

Во вторник «Челси» проведёт матч Премьер-лиги против «Арсенала», не пропустите текстовую трансляцию.