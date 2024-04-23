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«Вест Хэм» сделал предложение Лопетеги слухи

23 Апреля 2024 • 20:44 Комментировать

Журналист La Gazzetta dello Sport Лука Бьянчин пишет, что лондонский «Вест Хэм» уже сделал предложение ныне свободному испанскому тренеру Хулену Лопетеги. Уточняется, что «молотки» хотели бы определиться с кандидатурой нового главного тренера к началу мая, так как известный специалист Дэвид Мойес, вероятно, покинет «Вест Хэм» и будет отправлен в отставку.

Лопетеги уже знаком с АПЛ, именно английский клуб был последним местом работы Хулена в 2022-2023 годах. Возглавлял тренер тогда «Вулверхэмптон» из середины турнирной таблицы лиги.

Помимо «Вест Хэма» на Лопетеги претендует итальянский топ-клуб – «Милан». И этот вариант является для Лопетеги приоритетным.

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Хулен Лопетеги
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