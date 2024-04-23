Журналист La Gazzetta dello Sport Лука Бьянчин пишет, что лондонский «Вест Хэм» уже сделал предложение ныне свободному испанскому тренеру Хулену Лопетеги. Уточняется, что «молотки» хотели бы определиться с кандидатурой нового главного тренера к началу мая, так как известный специалист Дэвид Мойес, вероятно, покинет «Вест Хэм» и будет отправлен в отставку.

Лопетеги уже знаком с АПЛ, именно английский клуб был последним местом работы Хулена в 2022-2023 годах. Возглавлял тренер тогда «Вулверхэмптон» из середины турнирной таблицы лиги.

Помимо «Вест Хэма» на Лопетеги претендует итальянский топ-клуб – «Милан». И этот вариант является для Лопетеги приоритетным.