Будущее Гимараэса определится после Кубка Америки – бразилец интересен многим грандам

Полузащитник Бруно Гимараэс в летнее трансферное окно наверняка сменит «Ньюкасл» на более статусный клуб. Об этом в социальных сетях рассказывает журналист Руди Галетти, ссылаясь на своего коллегу Эдуардо Бургоса.

Отмечается, что будущее 26-летнего Гимараэса определится после летнего Копа Америка, где футболист должен выступить за сборную Бразилии.

На трансферном рынке за Гимараэса разгорается жёсткая борьба – хавбек находится на радарах «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля», «Челси», «Барселоны» и «ПСЖ». Возможно, это не полный список клубов.

Гимараэс планирует остаться в «Ньюкасле» - журналисты нашли «доказательство»