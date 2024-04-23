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Хаманн объяснил, почему Моуринью – не худший кандидат для «Ливерпуля»

23 Апреля 2024 • 19:06 Комментировать (1)
Эвертон
...
Ливерпуль
1 7.30 X 4.90 2 1.40
24.04 22:00

Бывший игрок «Ливерпуля» Дитман Хаманн высказался о возможном назначении тренером команды Жозе Моуринью.

«Мне нравится Моуринью. Его не смутит то, что он придёт вместо Клоппа. Некоторые тренеры могут сказать: «Это работа моей мечты, но приходить после Клоппа просто невозможно». Мы ведь помним, что было с «Манчестер Юнайтед», когда ушёл Фергюсон.

После ухода Клоппа нужен кто-то достаточно великий, чтобы его не смущал тот факт, что он приходит после Клоппа – после тренера, который был очень успешен, и которого все любили. С этой точки зрения Моуринью может быть не худшим выбором. Но вы должны сказать мне, что молодые игроки должны играть какую-то роль», - слова Хаманна приводит Freebets.

Моуринью вместо Клоппа в «Ливерпуле» - Особенный невольно запустил слухи

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Жозе Моуринью Юрген Клопп Дитмар Хаманн ещё теги

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ЭВЕРТОН ЛИВЕРПУЛЬ
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Комментарии (1) Все комментарии
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andi
23 Апреля 2024 в 20:06
На хрен Маура он всех игроков ЛИВЕРПУЛЯ переругает как у него во всех его бывших клубах было.
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