Хаманн объяснил, почему Моуринью – не худший кандидат для «Ливерпуля»

Бывший игрок «Ливерпуля» Дитман Хаманн высказался о возможном назначении тренером команды Жозе Моуринью.

«Мне нравится Моуринью. Его не смутит то, что он придёт вместо Клоппа. Некоторые тренеры могут сказать: «Это работа моей мечты, но приходить после Клоппа просто невозможно». Мы ведь помним, что было с «Манчестер Юнайтед», когда ушёл Фергюсон.

После ухода Клоппа нужен кто-то достаточно великий, чтобы его не смущал тот факт, что он приходит после Клоппа – после тренера, который был очень успешен, и которого все любили. С этой точки зрения Моуринью может быть не худшим выбором. Но вы должны сказать мне, что молодые игроки должны играть какую-то роль», - слова Хаманна приводит Freebets.

Моуринью вместо Клоппа в «Ливерпуле» - Особенный невольно запустил слухи