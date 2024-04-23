Тен Хаг назвал две позиции, которые хотел бы усилить

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос, хотел ли бы он появления в команде нападающего высокого уровня.

«Думаю, это помогло бы. Нам нужно больше возможностей, нужно иметь по два футболиста на каждой позиции. На некоторых позициях у нас в этом сезоне не было выбора – на позиции нападающего, на позиции левого защитника – и это отрицательно влияло на результаты», - сказал тен Хаг журналистам.

Ближайший матч Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» проведёт среду, 24 апреля, - против «Шеффилд Юнайтед». На текущий момент «красные дьяволы» располагаются на седьмой позиции в турнирной таблице.

Тен Хага наверняка уволят из «Манчестер Юнайтед»