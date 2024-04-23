Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тен Хаг назвал две позиции, которые хотел бы усилить

23 Апреля 2024 • 18:59 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Шеффилд Юнайтед
1 1.30 X 6.00 2 8.00
24.04 22:00

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос, хотел ли бы он появления в команде нападающего высокого уровня.

«Думаю, это помогло бы. Нам нужно больше возможностей, нужно иметь по два футболиста на каждой позиции. На некоторых позициях у нас в этом сезоне не было выбора – на позиции нападающего, на позиции левого защитника – и это отрицательно влияло на результаты», - сказал тен Хаг журналистам.

Ближайший матч Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» проведёт  среду, 24 апреля, - против «Шеффилд Юнайтед». На текущий момент «красные дьяволы» располагаются на седьмой позиции в турнирной таблице.

Тен Хага наверняка уволят из «Манчестер Юнайтед»

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг

Новости по матчу

Сегодня, 23 Апреля
17:25
Антони объяснил своё провокационное празднование победы «Манчестер Юнайтед»
16:53
Тен Хага наверняка уволят из «Манчестер Юнайтед»
16:19
Далот вспомнил интересую историю с участием Роналду
15:22
«Это неуважение»: Тен Хаг оценил заявление «Ноттингем Форест»
15:06
Тен Хаг высказался о кадровой ситуации в «Манчестер Юнайтед»
14:51
Тен Хаг объяснил провокационное празднование Антони
14:41
Тен Хаг назвал цель «Манчестер Юнайтед»
14:37
Тен Хаг ответил, стыдно ли ему за игру с «Ковентри»
12:42
Снейдер – о поступке Антони: «Надеюсь, «Манчестер Юнайтед» проиграет в финале 0:5» 2
22 Апреля
22:28
В «Манчестер Юнайтед» одобряют вариант с назначением Тухеля
21:36
«Манчестер Юнайтед» - «Шеффилд Юнайтед»: прогноз и ставки БК Pinnacle
17:15
Тен Хаг находится в безопасности
10:32
«Манчестер Юнайтед» продолжает сомневаться в тен Хаге
20 Апреля
23:10
Названо условие, при котором тен Хаг покинет «Манчестер Юнайтед»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Президент «Реала» обратился к Лунину после прохода «Манчестер Сити» Де Брёйне: «Я очень устал» Клопп может возглавить топ-клуб – известно название «Реал» принял решение по Лунину после матча с «Манчестер Сити» «Манчестер Сити» потерял Грилиша Анчелотти отреагировал на претензии «Барселоны» по судейству Федун - о возвращении Карпина в «Спартак»: «После 1:5 не думаю, мы всё видели» Нападающий «Реала» Родриго назвал клуб, где хочет играть до конца карьеры Хаби Алонсо выбрал один клуб, в который может перейти Модрич высказался после победы над «Барселоной»
Модрич смазал пенальти, но Лунин дважды вытащил: «Реал» превозмог «Манчестер Сити» и шагнул в полуфинал Лиги чемпионов Мбаппе уже вовсю хлещет «Барселону»: «ПСЖ» уделал усечённую команду Хави и прорвался в полуфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Манчестер Сити» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Барселона» дважды вела в счёте, но Лукас Васкес придумал для «Реала» победу в класико Без Абаскаля всё иначе: «Спартак» в гостях легко разгромил «Ростов» Мерсон: «Манчестер Сити» опозорил «Реал» «Зенит» не сумел додавить «Спартак» в дебютном матче Слишковича, но прошёл в финал Пути РПЛ Кубка России Бернарду Силва оправдался за пенальти с «Реалом»: гол португальца вывел «Манчестер Сити» в финал Кубка Англии
Спортивные новости
Бывший главный тренер «Локомотива» рассказал, чего не хватает ярославцам в финале Кубка Гагарина Быков оценил выступление «Металлурга» в плей-офф КХЛ Бывший главный тренер сборной России не верит, что «Локомотив» вернется в финальную серию Кубка Гагарина Канарейкин заявил, что финал Кубка Гагарина разгорелся Быков оценил шансы «Локомотива» вытащить финальную серию Кубка Гагарина Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
23.04.24 в 22:00
Арсенал Арсенал
Челси Челси
1.55 4.20 5.40
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 23 Апреля
19:06 · Англия. Премьер-лига
Хаманн объяснил, почему Моуринью – не худший кандидат для «Ливерпуля»
18:59 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг назвал две позиции, которые хотел бы усилить
18:41 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» контактировал со Слотом — будет ещё одна встреча слухи
18:30 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» получит запись переговоров арбитра и ВАР
17:51 · Англия. Премьер-лига
Известны два условия, которые оставят Ундава в «Штутгарте» на постоянной основе слухи
17:31 · Англия. Премьер-лига
Клопп оценил уровень Александер-Арнольда
17:28 · Англия. Премьер-лига
Скауты «Челси» посетили миланское дерби — на прицеле Меньян и Лаутаро Мартинес слухи
17:25 · Англия. Премьер-лига
Антони объяснил своё провокационное празднование победы «Манчестер Юнайтед»
17:18 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» объявила о продлении контракта с Эмери официально
16:58 · Англия. Премьер-лига
Аморим выдвинул требование «Ливерпулю»
16:53 · Англия. Премьер-лига
Тен Хага наверняка уволят из «Манчестер Юнайтед» слухи
16:38 · Англия. Премьер-лига
Клопп назвал одного игрока, пополнившего лазарет «Ливерпуля»
16:32 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Если выиграем АПЛ, я буду в восторге»
16:19 · Англия. Премьер-лига
Далот вспомнил интересую историю с участием Роналду
16:08 · Англия. Премьер-лига
Далот рассказал, чем одержим Роналду
Все новости
Рекомендуем