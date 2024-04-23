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«Ноттингем Форест» получит запись переговоров арбитра и ВАР

23 Апреля 2024 • 18:30 Комментировать

«Ноттингем Форест» был возмущён судейством после недавнего поражения от «Эвертона» в матче Премьер-лиги. Клуб считает, что арбитр не назначил в их пользу три одиннадцатиметровых удара. «Лесники» даже указывали на то, что видеоассистент является фанатом «Лутона» - одного из конкурентов «Ноттингема» в борьбе за сохранение прописки в топ-дивизионе.

Как сообщает The Times, PGMOL предоставит «Ноттингем Форест» запись переговоров главного арбитра и ВАР. При этом эту запись обнародовать для всех не будут.

«Ноттингем Форест» сейчас занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

«ВАР – фанат «Лутона»: «Ноттингем Форест» выступил с заявлением после поражения

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Ноттингем Форест АПЛ
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