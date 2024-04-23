Стали известны два условия, благодаря которым центральный нападающий «Штутгарт» Дениз Ундав может остаться в немецком клубе на постоянной основе. Напомним, что немец турецкого происхождения арендован «Штутгартом» у «Брайтона».

Первое условие – это выход «Штутгарта» в Лигу чемпионов на следующий сезон, пишет Sky Germany. Деньги за выход в престижный турнир позволят оплатить трансфер игрока (прим. 20 млн евро).

Второе – в «Штутгарте» Ундав должен будет стать одним из самых высокооплачиваемых игроков и зарабатывать 5 млн евро в год.

В этом сезоне Ундав забил за «Штутгарт» 18 голов в 29 матчах во всех турнирах. Также в его активе девять ассистов. Аренда игрока рассчитана на текущий сезон.

Ранее Роберто де Дзерби заявил, что Ундав вернётся в «Брайтон».