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Известны два условия, которые оставят Ундава в «Штутгарте» на постоянной основе слухи

23 Апреля 2024 • 17:51 Комментировать

Стали известны два условия, благодаря которым центральный нападающий «Штутгарт» Дениз Ундав может остаться в немецком клубе на постоянной основе. Напомним, что немец турецкого происхождения арендован «Штутгартом» у «Брайтона».

Первое условие – это выход «Штутгарта» в Лигу чемпионов на следующий сезон, пишет Sky Germany. Деньги за выход в престижный турнир позволят оплатить трансфер игрока (прим. 20 млн евро).

Второе – в «Штутгарте» Ундав должен будет стать одним из самых высокооплачиваемых игроков и зарабатывать 5 млн евро в год.

В этом сезоне Ундав забил за «Штутгарт» 18 голов в 29 матчах во всех турнирах. Также в его активе девять ассистов. Аренда игрока рассчитана на текущий сезон.

Ранее Роберто де Дзерби заявил, что Ундав вернётся в «Брайтон».

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