Назван неожиданный главный кандидат на замену Клоппу в «Ливерпуле»

«Ливерпуль» продолжает поиск тренера, который заменит Юргена Клоппа у руля команды по завершению сезона 2023/2024. Как стало известно The Times, ведущим кандидатом на этот пост стал Арне Слот из «Фейеноорда».

Кандидатуру Слота можно считать неожиданной, ведь ранее в прессе не появлялось слухов о его приезде на «Энфилд». Теперь, если верить источнику, боссы «Ливерпуля» всерьёз нацелились на нидерландца. Их привлекает способность Слота улучшать игроков, а также его агрессивный, активный стиль футбола.

В последние годы Арне Слот добивался успехов на тренерском мостике «Фейеноорда». В 2023 году команда выиграла чемпионат, а в 2024 году, на минувших выходных, Кубок Нидерландов.