Клопп оценил уровень Александер-Арнольда

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о защитнике Тренте Александер-Арнольде.

«Трент был фантастическим игроком с первого дня. Выдающийся талант, который превратился в футболиста мирового класса. Редко как тренер ты работаешь с игроком так долго. У Трента никогда не было другого тренера, поэтому для него будет полезно получить новое влияние в будущем. Но он может быть доволен теми шагами, которые сделал.

Приятно иметь таких игроков в составе. Я не могу сказать ничего плохого о нём и его развитии. У него есть история, которую могут написать не многие клубы, и о нём будут говорить через 30 лет», - сказал Клопп на пресс-конференции.

В среду «Ливерпуль» проведёт дерби против «Эвертона».