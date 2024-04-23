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Клопп оценил уровень Александер-Арнольда

23 Апреля 2024 • 17:31 Комментировать
Эвертон
...
Ливерпуль
1 7.30 X 4.90 2 1.40
24.04 22:00

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о защитнике Тренте Александер-Арнольде.

«Трент был фантастическим игроком с первого дня. Выдающийся талант, который превратился в футболиста мирового класса. Редко как тренер ты работаешь с игроком так долго. У Трента никогда не было другого тренера, поэтому для него будет полезно получить новое влияние в будущем. Но он может быть доволен теми шагами, которые сделал.

Приятно иметь таких игроков в составе. Я не могу сказать ничего плохого о нём и его развитии. У него есть история, которую могут написать не многие клубы, и о нём будут говорить через 30 лет», - сказал Клопп на пресс-конференции.

В среду «Ливерпуль» проведёт дерби против «Эвертона».

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Ливерпуль Юрген Клопп Трент Александер-Арнольд ещё теги

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