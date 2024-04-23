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Скауты «Челси» посетили миланское дерби — на прицеле Меньян и Лаутаро Мартинес слухи

23 Апреля 2024 • 17:28 Комментировать
Арсенал
...
Челси
1 1.48 X 5.00 2 6.30
Через 3 ч. 46 мин.

Скауты лондонского «Челси» посетили дерби между «Миланом» и «Интером». Об этом сообщает TBR Football.

По информации источника, «синие» давно следят за игроками «Интера» — Федерико Димарко и Лаутаро Мартинесом, а также за голкипером «Милана» Майком Меньяном.

На данный момент «Челси» располагается на девятой позиции в турнирной таблице Английской премьер-лиги, имея в копилке 47 набранных очков после 31 сыгранного матча.

Сегодня, 23 апреля, «Челси» встретится в гостях с «Арсеналом» в отложенном матче 29-го тура АПЛ. Начало поединка запланировано на 22:00 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию игры.

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