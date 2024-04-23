Антони объяснил своё провокационное празднование победы «Манчестер Юнайтед»

Вингер Антони провокационно отпраздновал победу «Манчестер Юнайтед» над «Ковентри» в полуфинале Кубка Англии, за что столкнулся с критикой. Бразильский футболист объяснил свой жест.

«То, как футболист «Ковентри» обращался с нашими болельщиками, было неприятным, и я сгоряча отреагировал на провокации, естественно защищая свой клуб!» - сообщил Антони в социальных сетях.

Напомним, что после решающего удара с пенальти в исполнении своего одноклубника Антони повернулся к игрокам «Ковентри» и приложил ладони к ушам.

В финале Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» будет играть против «Манчестер Сити».

Тен Хаг объяснил провокационное празднование Антони