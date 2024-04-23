«Астон Вилла» подтвердила ранее появившуюся в прессе информацию о продлении контракта с главным тренером Унаи Эмери. На официальном сайте бирмингемского клуба сообщается, что испанский специалист согласился пролонгировать трудовое соглашение до середины 2027 года.

Таким образом, слухи о возможном переходе Эмери в «Барселону» или «Баварию» больше не актуальны.

Унаи Эмери тренирует «Астон Виллу» с ноября 2022 года. На текущий момент команда занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии, то есть находится в зоне Лиги чемпионов.

Ближайший матч «Астон Вилла» проведёт 27 апреля – против «Челси» на своём поле.