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«Астон Вилла» объявила о продлении контракта с Эмери официально

23 Апреля 2024 • 17:18 Комментировать
Астон Вилла
...
Челси
27.04 22:00

«Астон Вилла» подтвердила ранее появившуюся в прессе информацию о продлении контракта с главным тренером Унаи Эмери. На официальном сайте бирмингемского клуба сообщается, что испанский специалист согласился пролонгировать трудовое соглашение до середины 2027 года.

Таким образом, слухи о возможном переходе Эмери в «Барселону» или «Баварию» больше не актуальны.

Унаи Эмери тренирует «Астон Виллу» с ноября 2022 года. На текущий момент команда занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии, то есть находится в зоне Лиги чемпионов.

Ближайший матч «Астон Вилла» проведёт 27 апреля – против «Челси» на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Унаи Эмери Астон Вилла

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Сегодня, 23 Апреля
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«Баварии» будет очень сложно заполучить Эмери
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АСТОН ВИЛЛА ЧЕЛСИ
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17:18 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» объявила о продлении контракта с Эмери официально
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