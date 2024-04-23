«Манчестер Сити» - в тройке претендентов на трансфер звезды «Барселоны»

В летнее трансферное окно состав «Барселоны» может покинуть полузащитник Френки де Йонг. Согласно информации Barca Universal, интерес к звёздному нидерландцу проявляют три топ-клуба – «Манчестер Сити», «Бавария» и «Манчестер Юнайтед». Каждый из этих клубов рассматривает возможность сделать предложение по 26-летнему де Йонгу.

Отмечается, что «Барселона» будет готова продать де Йонга, если он не согласится пойти на снижение заработной платы. При этом «сине-гранатовые» планируют выручить за трансфер нидерландца не менее 70 миллионов евро.

В сезоне 2023/2024 Френки де Йонг провёл 30 матчей, в которых забил два гола.