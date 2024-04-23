Тен Хага наверняка уволят из «Манчестер Юнайтед»

Эрик тен Хаг вряд ли сохранит пост главного тренера «Манчестер Юнайтед». Как сообщает таблоид the Sun, даже победа в Кубке Англии, если она будет, вряд ли сможет изменить судьбу нидерландского специалиста.

Кубковый полуфинал против «Ковентри Сити», который «МЮ» выиграл лишь по пенальти после растранжиренного перевеса 3:0, стал для руководителей клуба последней каплей. Тен Хага наверняка уволят летом.

Отмечается, что на игре с «Ковентри» присутствовали владельцы и руководители «красных дьяволов», в частности Аврам Глейзер и Джим Рэтклифф. Они остались недовольны увиденным.

Тен Хаг ответил, стыдно ли ему за игру с «Ковентри»