Клопп назвал одного игрока, пополнившего лазарет «Ливерпуля»

В преддверии дерби с «Эвертоном» главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал комментарий по поводу кадровой ситуации. По словам немецкого специалиста, клубный лазарет за последнее время пополнил только один футболист – нападающий Диогу Жота. Клопп отметил, что португалец пропустит около двух недель.

«Сегодня мы потренируемся и примем решения [по составу]. Мы выставим состав, который, надеюсь, будет свежим», - сказал Клопп на пресс-конференции.

Матч между «Эвертоном» и «Ливерпулем» стартует 24 апреля в 22:00 по московскому времени. Команда Клоппа, как известно, борется за чемпионский титул.