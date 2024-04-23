Клопп: «Если выиграем АПЛ, я буду в восторге»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал комментарий по поводу борьбы за чемпионский титул.

«Нам было очень важно квалифицироваться в Лигу чемпионов. Это было ясно. В этом плане всё выглядит хорошо, но ещё не всё готово на 100%. Мы хотим выигрывать все матчи. Давайте сделаем всё возможное. Если мы выиграем лигу, я буду в восторге. Пока такой шанс сохраняется, мы будем стараться», - сказал Клопп журналистам на пресс-конференции.

Ближайший матч чемпионата Англии «Ливерпуль» проведёт 24 апреля – против «Эвертона». На текущий момент мерсисайдцы занимают второе место в таблице, уступая «Арсеналу» по разности голов и опережая «Манчестер Сити» на одно очко. При этом у «горожан» есть игра в запасе.