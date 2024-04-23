Далот вспомнил интересую историю с участием Роналду

Португальский защитник Диогу Далот вспомнил интересную историю с Криштиану Роналду, случившуюся на одной из тренировок «Манчестер Юнайтед».

«Перед игрой с «Реал Сосьедадом» Гарначо подошёл к Роналду и спросил, может ли он отпраздновать гол так, как празднует он. Криштиану обернулся, похлопал меня по плечу и сказал: «Ты слышал? Он хочет отпраздновать, как я. Скажем ему «да»?

Для Гарначо возможность находиться рядом с кумиром, должно быть, была уникальной. Он большой талант, и если он приложит к таланту труд, то может стать одним из лучших в мире», - сказал Далот в подкасте Cronache di Spogliatoio.