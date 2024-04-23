Клопп высказался о дерби против «Эвертона»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о предстоящем дерби против «Эвертона».

«Очень важный матч для нас. Я не помню своё первое дерби, но я всегда знал, насколько оно важно. Теперь я это знаю и чувствую. У нас всегда были сложные игры с «Эвертоном», особенно на выезде. Это были хорошие игры с высокой интенсивностью.

«Гудисон Парк» может создать хорошую атмосферу. Нас не будут там недооценивать, что усложняет задачу. «Эвертон» всегда готов, и мы должны быть уверены в том, что мы тоже готовы.

Нельзя сравнивать игры с прошлыми. Это игра с особенной атмосферой. Нам важно сохранять хладнокровие в этом дерби, что является важной частью подготовки», - сказал Клопп на пресс-конференции.