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«Манчестер Сити» и «Арсенал» сразятся за топ-игрока, ценник превышает 100 млн евро

23 Апреля 2024 • 15:40 Комментировать

Трансферное лето уже не за горами. В прошлом году «Манчестер Сити» и «Арсенал» боролись за Деклана Райса, и в итоге гонку выиграли лондонцы. В этом году, если верить информации the Telegraph, эти клубы снова сразятся за полузащитника – за Бруно Гимараэса из «Ньюкасла». 26-летний бразилец находится на радарах «горожан» и «канониров», но пока никто из них не делал официального предложения.

Предполагается, что в действующем контракте Гимараэса с «Ньюкаслом» прописана опция выкупа примерно за 100 миллионов фунтов (116 млн евро). Бразилец якобы знает об интересе к себе из Манчестера и Лондона.

Гимараэс планирует остаться в «Ньюкасле» - журналисты нашли «доказательство»

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Манчестер Сити Арсенал Лондон Бруно Гимараэс трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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