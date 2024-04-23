«Манчестер Сити» и «Арсенал» сразятся за топ-игрока, ценник превышает 100 млн евро

Трансферное лето уже не за горами. В прошлом году «Манчестер Сити» и «Арсенал» боролись за Деклана Райса, и в итоге гонку выиграли лондонцы. В этом году, если верить информации the Telegraph, эти клубы снова сразятся за полузащитника – за Бруно Гимараэса из «Ньюкасла». 26-летний бразилец находится на радарах «горожан» и «канониров», но пока никто из них не делал официального предложения.

Предполагается, что в действующем контракте Гимараэса с «Ньюкаслом» прописана опция выкупа примерно за 100 миллионов фунтов (116 млн евро). Бразилец якобы знает об интересе к себе из Манчестера и Лондона.

Гимараэс планирует остаться в «Ньюкасле» - журналисты нашли «доказательство»