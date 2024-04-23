Бернарду Силва мечтает о трансфере в топ-клуб Ла Лиги

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва мечтает о трансфере в топ-клуб из испанской Ла Лиги. Как сообщает журналист Ферран Корреас, португальский хавбек хотел бы продолжить карьеру в каталонской «Барселоне».

Если верить источнику, Бернарду уверен в том, что его время в «Манчестер Сити» уже подошло к концу. Футболист хочет принять новый вызов и перебраться в другой чемпионат. В контракте у Силвы есть сумма отступных в размере 58 миллионов евро, но «горожане» будут готовы сделать скидку.

29-летний полузащитник в этом розыгрыше Английской премьер-лиги отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами.