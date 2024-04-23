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Влахович прокомментировал слухи о «Челси» и «ПСЖ»

23 Апреля 2024 • 15:27 Комментировать
Арсенал
...
Челси
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Через 6 ч. 5 мин.

Нападающий туринского «Ювентуса» Душан Влахович прокомментировал слухи об интересе со стороны лондонского «Челси» и французского «ПСЖ».

«У меня есть контракт с «Ювентусом», который рассчитан ещё на два года. Я очень счастлив в своём клубе. Мне хочется выиграть несколько важных трофеев со своей командой. «Челси» и «ПСЖ»? Я слышал слухи, но не был заинтересован», – цитирует Влаховича журналист Фабрицио Романо.

Напомним, прошлым летом Душан мог перейти в «Челси» в рамках сделки по трансферу Ромелу Лукаку в «Ювентус». Тем не менее, сделка сорвалась, в результате чего Влахович остался в Турине. В этом сезоне серб отметился 16 голами и 4 ассистами в Серии А.

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