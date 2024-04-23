«Это неуважение»: Тен Хаг оценил заявление «Ноттингем Форест»

После поражения от «Эвертона» «Ноттингем Форест» выступил с резким заявлением о судействе. Клуб даже позволил себе называть видеоассистента судьи фанатом «Лутона» - конкурента «лесников» в борьбе за выживание. Комментарий по поводу заявления «Ноттингем Форест» дал главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг.

«Нельзя такого делать. Игра рукой Уан-Биссаки в последнем матче была ошибкой, но нельзя ставить под сомнение честность судьи. Это вредно для игры. Мы должны уважать судью, а это неуважение», - сказал тен Хаг на пресс-конференции.

В среду, 24 апреля, «Манчестер Юнайтед» будет играть против «Шеффилд Юнайтед».