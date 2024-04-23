«Челси» не собирается продавать Колвилла летом

Лондонский «Челси» не собирается расставаться со своим центральным защитником Леви Колвиллом в летнее трансферное окно. По информации от журналиста Бена Джейкобса, «пенсионеры» не отпустят англичанина, который прошлым летом подписал с клубом новый долгосрочный контракт.

Отметим, что Колвилл ранее был связан с переходом в «Ливерпуль», но «Челси» не собирается продавать защитника, тем более в другую английскую команду.

Напомним, Колвилл в настоящий момент залечивает травму, из-за которой пропустил несколько недель. «Трансфермаркт» оценивает рыночную стоимость 21-летнего центрального защитника в 50 миллионов евро.