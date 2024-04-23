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Тен Хаг высказался о кадровой ситуации в «Манчестер Юнайтед»

23 Апреля 2024 • 15:06 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Шеффилд Юнайтед
1 1.30 X 6.00 2 8.00
24.04 22:00

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг перед матчем чемпионата против «Шеффилд Юнайтед» высказался о кадровой ситуации в команде.

«Гарначо, думаю, будет в порядке. Сыграет ли Мактоминай – очень сомнительно. Сыграет ли Рэшфорд – сомнительно. Бруну Фернандеш, думаю, будет готов», - сказал тен Хаг журналистам на вторничной пресс-конференции.

Матч Английской премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Шеффилд Юнайтед» стартует 24 апреля в 22:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.

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