Тен Хаг высказался о кадровой ситуации в «Манчестер Юнайтед»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг перед матчем чемпионата против «Шеффилд Юнайтед» высказался о кадровой ситуации в команде.

«Гарначо, думаю, будет в порядке. Сыграет ли Мактоминай – очень сомнительно. Сыграет ли Рэшфорд – сомнительно. Бруну Фернандеш, думаю, будет готов», - сказал тен Хаг журналистам на вторничной пресс-конференции.

Матч Английской премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Шеффилд Юнайтед» стартует 24 апреля в 22:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.