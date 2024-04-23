«Челси» нацелился на центрального защитника «РБ Лейпцига»

Лондонский «Челси» в последние дни наводил справки по поводу 21-летнего центрального защитника «РБ Лейпцига» Кастелло Люкеба. По информации от журналиста Себастьяна Дениса, «синие» заинтересованы в трансфере французского футболиста.

Напомним, Люкеба проводит дебютный сезон за «РБ Лейпциг» после того, как прошлым летом перебрался из «Лиона». В 2025 году в контракте футболиста активируется сумма отступных в размере 70 миллионов евро.

В нынешнем розыгрыше немецкой Бундеслиги Люкеба отметился одним забитым голом. В услугах Кастелло заинтересован и другой английский клуб – «Манчестер Юнайтед».