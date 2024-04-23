Тен Хаг объяснил провокационное празднование Антони

На выходных «Манчестер Юнайтед» по пенальти обыграл «Ковентри» и пробился в финал Кубка Англии. После того, как Расмус Хёйлунн забил решающий одиннадцатиметровый, вингер Антони провокационно отпраздновал успех. Он повернулся лицом к игрокам «Ковентри» и приложил руки к ушам, обращаясь, вероятно, к фанатам команды-соперника.

Комментарий по поводу такого празднования Антони на пресс-конференции дал главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг.

«Его спровоцировали, но он не должен так реагировать. Вы не видели провокации, а только его реакцию. Ему не следовало так делать. Но я также видел, как поступил Магуайр», - сказал тен Хаг.

Отметим, что Гарри Магуайр после решающего пенальти не праздновал, а сразу подошёл к игрокам «Ковентри» для рукопожатия.